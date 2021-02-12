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ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحتج على إنتاج إيران معدن اليورانيوم

09:13 م الجمعة 12 فبراير 2021
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحتج على إنتاج إيران معدن اليورانيوم

ألمانيا وفرنسا

برلين - (د ب أ):
أصدرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا اليوم الجمعة للاحتجاج على إنتاج إيران معدن اليورانيوم.
وقال وزراء خارجية الدول الثلاث اليوم إن الاتفاق النووي لعام 2015 بين القوى الدولية الكبرى وإيران، والمعروف بخطة العمل المشتركة، ينص على أن تلتزم طهران بعدم إنتاج أو شراء معدن اليورانيوم لمدة 15 عاما، وألا تجري أبحاث وتطوير في مجال علم معدن اليورانيوم.
وقال الوزراء إن إيران ليس لها أي تبرير مدني موثوق فيه لهذه الأنشطة، التي هي خطوة خطيرة باتجاه تطوير سلاح نووي.
وأضافوا في بيانهم المشترك: "نحث إيران بقوة على وقف هذه الأنشطة بدون تأخير، وألا تتخذ أي خطوات جديدة غير متوافقة بشأن برنامجها النووي".
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أخطرت دولها الأعضاء يوم الخميس أن مختبرا إيرانيا قد أنتج عددا قليلا من الجرامات لمعدن اليورانيوم في 6 فبراير.

ألمانيا بريطانيا معدن اليورانيوم إيران فرنسا

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