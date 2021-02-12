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الشيوخ الأمريكي يجتمع لليوم الرابع للاستمرار في نظر محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب

08:58 م الجمعة 12 فبراير 2021
الشيوخ الأمريكي يجتمع لليوم الرابع للاستمرار في نظر محاكمة عزل الرئيس السابق ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن - (أ ش أ):

اجتمع مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، الجمعة، لليوم الرابع لاستئناف المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن فريق دفاع ترامب سيبدأ تقديم حججه اليوم.

وأضافت الشبكة أن "جيسون ميللر"، مستشار ترامب السابق أبلغها أن عرض الدفاع قد يصل إلى 4 ساعات.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد عقد أمس الخميس اليوم الثالث لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يُشار إلى أن ممثلي الادعاء الديمقراطيين قد قالوا أمام مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي خلال محاكمة ترامب، إنه "أمضى أسابيع وهو يؤجج المؤيدين بإخبارهم أن الانتخابات سرقت"، ثم أصبح "محرضا رئيسيا على تمرد خطير" طال مبنى الكابيتول.

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