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الصحة العالمية: جميع الافتراضات مطروحة حول منشأ كورونا

08:43 م الجمعة 12 فبراير 2021
الصحة العالمية: جميع الافتراضات مطروحة حول منشأ كورونا

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

وكالات:
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن جميع الافتراضات في تحقيق المنظمة حول منشأ كوفيد-19 لا تزال مفتوحة.
وأضاف تيدروس: "أثيرت بعض الأسئلة عما إذا تم استبعاد بعض الافتراضات.. لكن بعد أن تحدثت مع بعض أعضاء الفريق أود التأكيد على أن جميع الافتراضات لا تزال مطروحة وتتطلب مزيدا من التحليل والدراسة".
وقال الفريق إن افتراضاته الأساسية هي أن الفيروس مصدره الخفافيش رغم أن هناك عدة سيناريوهات محتملة لكيفية انتقاله إلى البشر ربما بإصابة مجموعة أخرى من الحيوانات.
وكان فريق تحقيق تقوده منظمة الصحة العالمية في الصين قد أعلن هذا الأسبوع أنه لم يعد يواصل بحث مسألة ما إذا كان الفيروس تسرب من مخبر بيولوجي صيني، وهو الأمر الذي اعتبره الفريق غير محتمل بدرجة كبيرة.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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