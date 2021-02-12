متحدث أوروبي: علاقاتنا مع روسيا في أدنى مستوياتها

بروكسل - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعقيبا على التلميحات الروسية بقطع العلاقات مع التكتل الموحد، أن العلاقات بين موسكو وبروكسل "ليست جيدة، بغض النظر عما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بل في الواقع، لقد وصلت إلى أدنى نقطة".

ونقلت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في بروكسل: "فكرة روسيا واضحة عن كيفية المضي قدما، لقد تلقينا مؤشرات عن مدى تجاوبهم مع مبادرة الممثل الأعلى بالذهاب إلى موسكو".

وأضاف: "خطتنا تبقى كما هي على الدوام: التعاون متبادل المنفعة، عندما يكون الطرف الآخر جاهزًا لمثل هذا التعاون والحوار، في حين أن روسيا أوضحت أنها ليست مستعدة للسير في هذا الاتجاه، عبر عدة رسائل، وليس في مجرد مقابلة صحفية".. وذلك في إشارة إلى تصريحات لافروف الأخيرة في لقاء صحفي عن إمكانية قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا لجأ إلى تشديد عقوباته المفروضة على موسكو.

وأعلنت روسيا عن استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض الأخير عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، "إننا ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات المهمة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية... لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك".

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة الروسية بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.