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انفجار عنيف يهز العاصمة الصومالية مقديشو

07:34 م الجمعة 12 فبراير 2021
انفجار عنيف يهز العاصمة الصومالية مقديشو

انفجار بالصومال - ارشيفية

مقديشو - (أ ش أ):
هز انفجار عنيف، مساء اليوم الجمعة، سوق باكارا في العاصمة الصومالية مقديشو.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نبأ عاجل.
وكانت الشرطة في الصومال أعلنت يوم الأحد عن مقتل 12 من أفراد وكالة المخابرات والأمن الوطنية نتيجة انفجار قنبلة على طريق خارج مدينة طوسمريب بوسط البلاد.
وأعلنت جماعة "الشباب" المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتعرضت المدينة نفسها الثلاثاء الماضي لقصف من مدافع هاون استهدف مقرا التقى فيه الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، مسؤولين محليين، إضافة إلى استهدافه قسما للشرطة والمطار.
وكشفت وسائل إعلام محلية حينها أن أكثر من 10 من قذائف الهاون سقطت في أحياء شعبية وفي مناطق يتواجد فيها مسؤولون وجنود في المدينة؛ مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

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