الهيئة الصحية الأوروبية: فيروس كورونا باق معنا

وكالات:

أكدت الهيئة الصحية الأوروبية، أن وباء كورونا المستجد "باق معنا"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية السعودية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنها تلقت تقارير بشأن تفشي سلالة جديدة من وباء كورونا في العاصمة الصينية بكين.

وكانت رئيسة برنامج المراقبة الجينية في المملكة المتحدة حذرت من أن سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في المملكة المتحدة العام الماضي، قد تجتاح العالم.

وقالت شارون بيكوك، رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا لبي بي سي "لقد اجتاحت النسخة الجديدة البلاد" متوقعة أن تجتاح العالم، بكل الاحتمالات.

وتابعت: "بمجرد أن نتغلب عليها أو تتحول إلى نفسها من كونها خبيثة، مسببة للمرض، عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنها.. لكنني أعتقد، بالنظر إلى المستقبل، أننا سنفعل ذلك لسنوات"، متوقعة أن يستمر ذلك لما بعد 10 سنوات.

وصنفت الطفرة الجديدة، التي تم تحديدها لأول مرة في بريستول في جنوب غرب إنجلترا، من قبل المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروس الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة، على أنها "متغير مثير للقلق".