وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من كورونا في إيران
(وكالات):
أعلنت جامعة قزوين للعلوم الطبية الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة أول مصاب بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في مدينة قزوين شمال إيران.
وقالت الجامعة في بيان إن نتائج تحاليل أفراد أسرة المتوفى البالغ من العمر 48 عاما، إيجابية، لكن من دون ظهور أي أعراض عليهم، مشيرة إلى أنهم يخضعون راهنا للحجر الصحي، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".
وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت اليوم تسجيل 58 وفاة و7298 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أرجاء البلاد.
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