زعيم كوريا الشمالية يتهم حكومته بـ"الفشل"

سول - (د ب أ):

اتهم حاكم كوريا الشمالية كيم جونج أون بشكل علني حكومته بعدم الكفاءة في مواجهة المشاكل الاقتصادية المتزايدة في الدولة الشيوعية المعزولة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وأفادت أنباء بأن كيم قال أمس الخميس في جلسة بحضور كامل أعضاء اللجنة المركزية لحزب العمال: "مجلس الوزراء فشل في القيام بدور قيادي في صياغة خطط المجالات الاقتصادية الرئيسية".

واتهم كيم مجلس وزرائه بالتركيز المفرط على تحقيق أرقام اقتصادية وأهداف عشوائية بدلاً من طرح "تكتيكات واضحة" لتحريك الاقتصاد.

وتأتي تصريحات كيم في الجلسة التي استمرت أربعة أيام واختتمت يوم أمس الخميس، بعد شهر من اعترافه بأخطاء السياسة الاقتصادية في مؤتمر لحزب العمال الحاكم.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم قال في ذلك الوقت إن أهداف خطة التنمية الخمسية التي تم وضعها في عام 2016 لم تتحقق في "في معظم المجالات".

ثم تبنى المؤتمر في يناير خطة خمسية جديدة، كانت موضوع مناقشات الحزب هذا الأسبوع.

وتسببت سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات وأضرار ناجمة عن العواصف، وكذلك جائحة فيروس كورونا، في خسائر في الدولة المعزولة، والتي تخضع أيضًا لعقوبات دولية شديدة بسبب برنامجها بالأسلحة النووية.

وتحركت كوريا الشمالية بسرعة لإغلاق حدودها مع انتشار فيروس كورونا، مما أثر بشدة على التجارة الخارجية مع الصين، والتي تمثل شريان الحياة للبلاد.