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سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

10:56 ص الجمعة 12 فبراير 2021
سفير مصر لدى فرنسا يؤكد الالتزام بتعزيز دور منظمة الفرانكفونية

السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا

القاهرة - أ ش أ
أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا - خلال اجتماعه مع لويز موشيكيوبا Louise Mushikiwabo السكرتيرة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية - استمرار التزام مصر بتعزيز دور المنظمة وأنشطتها الثقافية المتنوعة على الصعيد الدولي.
وذكرت الخارجية اليوم الجمعة أن السكرتيرة العامة للفرانكفونية عبرت من جانبها عن تقديرها وامتنانها للدور الداعم الذي تقوم به مصر في إطار منظمة الفرانكفونية.
كما أشادت بشكل خاص باستضافة مصر لجامعة سنجور، أحد منابر الفرانكفونية في مصر، والتي تقدم منذ إنشائها عام 1989 في مدينة الإسكندرية خدمات تعليمية مميزة للطلاب باللغة الفرنسية لاسيما من الدول الأفريقية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والفرانكفونية في كافة المجالات للاستفادة من التنوع الكبير على الأصعدة الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية بين الدول الأعضاء في المنظمة.
كما أكد السفير علاء يوسف حرص مصر على تبادل خبراتها في المجالات الفنية والعلمية مع المنظمة لاسيما في مجالات الثقافة وتكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات والتدريب في شتى المناحي. وأشاد بالتعاون البناء مع المنظمة لتعليم ونشر اللغة الفرنسية في مصر.
وتأسست المنظمة الدولية للفرانكفونية عام 1970، وتضم في عضويتها 88 دولة ما بين 54 دولة عضو و7 أعضاء مشاركين و27 دولة مراقبة.
وقد تم الاحتفال العام الماضي بمرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة، حيث كانت منذ إطلاقها محفلا للتعاون والحوار بين دولها الأعضاء من مختلف قارات العالم ممن يتشاركون اللغة الفرنسية. ويعد الدكتور بطرس غالي أول سكرتير عام للفرانكفونية، حيث شهدت المنظمة في عهده العديد من الإصلاحات لإرساء طابعها المؤسسي.

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علاء يوسف فرنسا منظمة الفرانكفونية

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