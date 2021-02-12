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العراق: زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة السليمانية

09:25 ص الجمعة 12 فبراير 2021
العراق: زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة السليمانية

زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة السليمانية

بغداد-(أ ش أ):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء كلار في محافظة السليمانية العراقية.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن زلزال بقوة 5 درجات تبعته هزة بقوة 3.6 وقعت قرب قضاء كلار في محافظة السليمانية فجر اليوم، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار النشاط الزلزالي.

هذا المحتوى من

Asha
زلزال العراق السليمانية

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