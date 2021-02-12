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باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:07 ص الجمعة 12 فبراير 2021
باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

إسلام-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ (24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 33 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الوفيات 12 ألفا و218 حالة.

وأضاف أن أعداد المتعافين وصل إلى 518 ألفا و164 حالة، بينما توجد 29 ألفا و981 حالة نشطة.

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فيروس كورونا باكستان

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