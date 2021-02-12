بايدن يتحدث عن مشكلة لوجستية عملاقة في إمدادات لقاحات كورونا في العالم
وكالات:
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن هناك مشكلة لوجستية عملاقة في إمدادات لقاحات كورونا حول العالم.
وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية الشرق، الجمعة، أن "إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تركت انطباعا واضحا بأن مشكلة توزيع لقاحات كورونا كانت في التوزيع".
وتابع أنه "عندما توليت الرئاسة لم يكن لدى الولايات المتحدة خطة للتعامل مع كورونا".
وأكد بايدن، أن بلاده على الطريق الصحيح للحصول على لقاح كافٍ لـ300 مليون شخص بنهاية شهر يوليو المقبل.
وكان بايدن، أكد أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وغرد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".
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