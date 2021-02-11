الشرطة الدنماركية تتهم 7 أشخاص بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية

كوبنهاجن - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الدنماركية سبعة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات بالتخطيط لشن هجوم إرهابي، أو أكثر، في تلك البلاد التي تقع شمالي أوروبا.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي في بيان اليوم الخميس إن السبعة، الذين لم يفصح الجهاز عن هوياتهم، حاولوا الحصول على مكونات لصنع متفجرات وأنواع أخرى من الأسلحة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تم أيضا اعتقال ستة أشخاص آخرين على صلة بالقضية في الدنمارك، وشخص واحد في ألمانيا.