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الشرطة الدنماركية تتهم 7 أشخاص بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية

08:29 م الخميس 11 فبراير 2021
الشرطة الدنماركية تتهم 7 أشخاص بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية

الشرطة الدنماركية

كوبنهاجن - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة الدنماركية سبعة أشخاص ووجهت إليهم اتهامات بالتخطيط لشن هجوم إرهابي، أو أكثر، في تلك البلاد التي تقع شمالي أوروبا.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الدنماركي في بيان اليوم الخميس إن السبعة، الذين لم يفصح الجهاز عن هوياتهم، حاولوا الحصول على مكونات لصنع متفجرات وأنواع أخرى من الأسلحة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تم أيضا اعتقال ستة أشخاص آخرين على صلة بالقضية في الدنمارك، وشخص واحد في ألمانيا.

الشرطة الدنماركية هجمات إرهابية

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