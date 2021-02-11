لوكاشينكو يتعهد أمام البرلمان بالبقاء في السلطة
موسكو - (د ب أ):
عبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عن ثقته بشأن منصبه، رغم ستة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب بإنهاء حكمه.
وقال لوكاشينكو أمام "مجلس الشعب لعموم بيلاروس" في اجتماع بالعاصمة منسك للموافقة على خطة خمسية جديدة للبلاد، إن بيلاروس ستكون بدونه في مرحلة ما، لكن "ليس اليوم، ولا غد، ولا بعد غد".
كما أعلن رئيس بيلاروس، الذي يوصف غالبا بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا، عن دستور جديد، يمنح بعض الصلاحيات للرئيس. وسيتم اعتماد الدستور في استفتاء مقرر في عام 2022.
ولطالما دعت الجارة روسيا لوكاشينكو إلى البدء في هذه الإصلاحات. وتعتمد بيلاروس اقتصاديا على القروض التي تقدمها روسيا.
غير أن خبراء سياسيين يشككون في أن يؤدي ذلك إلى تغييرات ديمقراطية حقيقية.
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