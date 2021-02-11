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بوتين يثني على عمل الإدارة الأمريكية الجديدة

07:54 م الخميس 11 فبراير 2021
بوتين يثني على عمل الإدارة الأمريكية الجديدة

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بقرار الولايات المتحدة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أوفت بوعودها الانتخابية في هذا الشأن.

وقال بوتين خلال لقائه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "قمنا مؤخرًا مع شركائنا الأمريكيين بتمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3)"، مُضيفًا أن هذا ما اقترحته روسيا منذ مدة طويلة على الشركاء الأمريكيين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

كما أشار إلى أنه "من الجيد ملاحظة الإدارة الجديدة توفي بوعودها الانتخابية في هذا الصدد. نحن نرحب بهذا القرار".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، بدء سريان اتفاق تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3" بين الولايات المتحدة وروسيا، ابتداء من اليوم الثالث من فبراير الجاري، بعد تبادل مذكرات التفاهم بين الطرفين.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين معاهدة ستارت-3 مجلس الأمن الروسي

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