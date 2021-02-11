إعلام: اعتقال ثلاثة أشقاء سوريين في ألمانيا والدنمارك خططوا لهجوم إرهابي

وكالات:

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن السلطات اعتقلت ثلاثة سوريين في ألمانيا والدنمارك للاشتباه في إعدادهم لهجوم إرهابي وحيازتهم مواد كيماوية ومنشورات تمجّد تنظيم "داعش" الإرهابي، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.

وحسب موقع "شبيغل" الألماني، تمكنت السلطات من القبض على المشتبه بهم إثر طلب شراء عبر الإنترنت من بولندا تقدم به سوري عمره 33 عاما يعيش في الدنمارك، طلب شراء خمسة كغ من الكبريت وخمسة كغ من مسحوق الألمنيوم وإرسالها إلى عنوان شقيقه في ديساو بألمانيا.

وعلى إثرها أجرت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش في العنوان المذكور، وعثرت على متفجرات ورايات تنظيم "داعش".

وقامت السلطات المختصة بالقبض على الشخص السوري الذي أتم عملية الشراء في الدنمارك حيث كان مع شقيقه، كما عثرت على مواد كيميائية بحوزة الشقيقين (أحدهما يقيم في ديساو-روسلاو شرقي ألمانيا)، وتم اعتقال الأخ الثالث في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن الألمانية.

ولم يتم الإبلاغ عن المكان الذي خطط فيه المشتبه بهم لشن هجومهم الإرهابي.