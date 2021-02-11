أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اليونان تسعى لتصبح "جسرا" بين أوروبا والدول العربية

06:51 م الخميس 11 فبراير 2021
اليونان تسعى لتصبح "جسرا" بين أوروبا والدول العربية

لقطة من منتدى فيليا في أثينا بتاريخ 11 شباط/فبراير

أثينا- (أف ب):

أعلن وزير الخارجية اليوناني الخميس في ختام منتدى عقد في أثينا مع نظرائه من دول عربية وحوض المتوسط أن "طموح اليونان هو أن تصبح جسرا بين شرق البحر المتوسط والخليج والبلقان وأوروبا".

والاجتماع الذي حمل عنوان "منتدى فيليا" (منتدى الصداقة) يهدف إلى "بناء الصداقة والسلام والازدهار في المنطقة"، كما أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الذي يسعى إلى تعزيز الروابط بشكل خاص في مجالي الطاقة والأمن.

وبحسب محللين فان هذا اللقاء اليوناني-العربي يهدف الى تشكيل جبهة مشتركة في مواجهة طموحات تركيا المجاورة في مجال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

بين المشاركين وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني وقبرص نيكولاوس خريستودوليدس ومصر سامح حسن شكري ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي.

وبحسب مصدر وزاري، فان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان شارك أيضا في هذا الاجتماع عبر الفيديو.

ورحب الوزير المصري بـ"التعاون الجيد مع اليونان والدول العربية ودول الخليج في مجال الأمن".

وشدد على ضرورة تعزيز "الاستقرار في المنطقة لاستغلال مواردنا وضمان مستقبل أفضل لشعوبنا".

تقيم اليونان تقليديا علاقات جيدة مع الدول العربية بينما تقوم بتطوير تعاونها مع إسرائيل

هذا المحتوى من

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس تركيا الأمير فيصل بن فرحان عبد اللطيف بن راشد الزياني خارجية السعودية مصر

الخبر التالى:

إعلام: اعتقال ثلاثة أشقاء سوريين في ألمانيا والدنمارك خططوا لهجوم إرهابي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. بايرن ميونيخ 0 - 0 تيجريس.. نهائي مونديال الأندية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا