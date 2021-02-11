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"نتعرض للقصف على الحدود".. السودان يكشف عن تصعيد عسكري إثيوبي يومي

05:39 م الخميس 11 فبراير 2021
"نتعرض للقصف على الحدود".. السودان يكشف عن تصعيد عسكري إثيوبي يومي

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي

وكالات:

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، أن بلاده تتعرض للقصف على الحدود، وتصعيد عسكري إثيوبي يومي.

وقال كباشي في تصريحات لقناة العربية، اليوم الأربعاء "تصعيد عسكري إثيوبي يومي وقواتنا تتعرض للقصف على الحدود".

وأضاف كباشي، أن "سفير إثيوبيا في الخرطوم يتجاوز الأعراف الدبلوماسية.. والسودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه من إثيوبيا".

وأوضح أنه "لا توجد تجاوزات كبيرة للمكون العسكري السوداني في الملفات الخارجية.. ورئيس الحكومة التزم بقوائم الشركاء بتشكيلته".

وعن الحكومة الانتقالية، أكد كباشي أنه "قد تكون هذه الفرصة الأخيرة للحكومة الانتقالية للإنقاذ.. وعلى القوى المشاركة بالحكومة تحمل المسؤولية إلى جانب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "رئيس الوزراء التزم بقوائم أطراف الشراكة ولم يرشح إسما واحدا للحكومة".

شمس الدين كباشي السودان تصعيد عسكري إثيوبي إثيوبيا

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