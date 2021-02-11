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الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش"

05:32 م الخميس 11 فبراير 2021
الأمن الروسي يعتقل شخصا بتهمة التواطؤ مع "داعش"

الأمن الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الخميس، اعتقال شخص بتهمة التواطؤ مع تنظيم "داعش" في مدينة نوريلسك بإقليم كراسنويارسك في منطقة سيبيريا.

وذكرت إدارة هيئة الأمن في الإقليم في بيان أوردته قناة روسيا اليوم/الإخبارية/ أن هذا الشخص عمل على تجنيد الناس لتقديم دعم طبي ومساعدة أخرى إلى المسلحين.

وأكدت الهيئة أن عناصرها صادروا في مقر إقامة الموقوف أجهزة اتصال إلكترونية ووسائط إلكترونية ومواد متطرفة وعلم "داعش"، مشيرة إلي أن تم رفع دعوى جنائية بحق الشخص بتهمة المساعدة في ممارسة الأنشطة الإرهابية.

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الأمن الروسي هيئة الأمن الفدرالية الروسية داعش

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