مسؤول صحي إيراني: هكذا تكون حالة متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي
وكالات:
أعلن مساعد رئيس مستشفى "الإمام الخميني" في طهران علي دهقان منشادي، أن الأوضاع الصحية للذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي مناسبة ولا توجد أعراض جدية لديهم، حسبما نقلت روسيا اليوم الاخبارية.
وقال دهقان منشادي في تصريح لوكالة فارس الإيرانية اليوم الخميس، حول الأوضاع الصحية للمتلقين للقاح كورونا الروسي "إن الأوضاع الصحية لجميع الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك V مناسبة وإن عددا قليلا منهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة".
وأوضح أن الأعراض مثل الحمى والشعور بنزلة البرد كانت خفيفة، مضيفا أن "هذه الأعراض كانت متوقعة ولحسن الحظ أن أيا من الذين تلقوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض جدية".
وأشار إلى أنه مع احتساب نجل وزير الصحة فقد بلغ عدد الذين تلقوا لقاح كورونا من كوادر مستشفى "الإمام الخميني " 28 شخصا، وأضاف: أن جميع هؤلاء الأفراد تلقوا لقاح كورونا.
وتابع "أن اللقاحات التي تقوم وزارة الصحة بإعدادها موثوقة، وهي لقاحات تجاوزت الاختبارات اللازمة وقد أجريت عليها الدراسات اللازمة من قبل الوزارة".
الخبر التالى:رئيسا لاتفيا والحكومة يتلقيان أول جرعة من "لقاح كورونا"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان