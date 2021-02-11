الرئيس اليمني: الحوثيون ومن خلفهم إيران لم يلتزموا بالسلام ومرجعياته

صنعاء- (د ب أ):

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن جماعة الحوثي لم تلتزم بالسلام ومرجعياته ومن خلفها ايران في مختلف المحطات وآخرها اتفاق ستوكهولم "الذي لم تعيره (اهتماما) أو تنفذ بنوده تلك المليشيات بل تمادت في تهديداتها لاستهداف الأبرياء".

وجاء ذلك خلال استقبال هادي، الخميس، المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج ومعه سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد الرئيس اليمني، على دعم مهام ليندركينج‏، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، الرامية الى تحقيق السلام.

وقال هادي :"السلام الذي ننشده وقدمنا في سبيله التضحيات والتنازلات لحقن الدماء، وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبنا اليمني والذي يحافظ على ثوابته الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره الذي أكدت عليه مرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة".

وأضاف الرئيس اليمني :" للأسف لم تلتزم المليشيا الانقلابية بالسلام ومرجعياته بل تمادت في تهديداتها لاستهداف الابرياء وحصار محافظة مأرب مستخدمة الصواريخ الإيرانية والمسيرات والاعتداء على المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب، وكذا الاعتداء على الأعيان المدنية في السعودية وآخرها استهدافها لمطار أبها المدني".

وتابع هادي: "نشعر أن الإدارة الأمريكية الجديدة أكثر خبرة باليمن وشؤونها من خلال إشرافهم على التدوير السلمي للسلطة في اليمن.

وأكد هادي، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين اليمن وأمريكا في ملفات وجوانب شتى منها مكافحة الإرهاب وأمن اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الايرانية في المنطقة.

من جانبه، أكد المبعوث الامريكي، دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية وكذلك الحلفاء في السعودية تجاه "الاعتداءات من قبل المليشيات الحوثية".

وقال ليندركينج "نتفق مع وصفكم للدور السلبي لايران في اليمن والذي لم ينتج عنه إلا مزيدا من التوتر والصراع وعدم الاستقرار ومع ذلك نعمل على إحلال السلام للتوصل إلى اتفاق دائم لإيقاف الحرب بالتعاون مع شركائنا جميعا بما يحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره وبالتعاون مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن".