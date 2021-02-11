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من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية"

04:52 م الخميس 11 فبراير 2021
من اليونان.. شكري يتحدث عن "دلالة وجود قوات أجنبية على أراضٍ عربية"

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن وجود قوات أجنبية على أراض عربية ينبئ بتراجع منظومة العلاقات الدولية، وعدم احترام مبادئ الأمم المتحدة.

وأكّد شكري، في مؤتمر صحفي للدول المشاركة في أعمال منتدى الصداقة باليونان، الخميس، أن مصر تسعى في إطار علاقتها مع اليونان وقبرص، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة، على تحقيق الرفاهية وتطلعات الشعوب في الاستقرار، وفقًا لقواعد القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول.

كما أشاد بالعلاقات الثلاثية بين مصر واليونان والقبرص، معربًا عن أمله في استمرار التعاون بين الدول الثلاث.

وشدد على ضرورة عدم التعامل بانتقائية مع القواعد والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، موضحًا أنها يجب أن تكون متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة، دون أن يتم التعامل معها بمعايير مزدوجة لتحقيق مصالح ذاتية وضيقة.

وأضاف شكري أنه لابد من الاحترام الكامل لجميع المبادئ الدولية والقيم المشتركة، وعدم توظيفها لتحقيق أغراض ضيقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها غالبية دول العالم حاليًا، وعلى رأسها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحذر من خطورة عدم احترام مبادئ الأمم المتحدة، والتوسع في وجود قوات أجنبية على أراضي عربية، موضحًا أن هذه الممارسات من المفترض وأنها قد ولت في القرن الـ21، كما أنها تنبئ بتراجع في منظومة العلاقات الدولية.

ودعا شكري، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، "للاضطلاع ب مسؤوليتها كاملة والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات القائمة، وتوفير الاستقرار حتى نعمل على تكريس الجهود المشتركة من خلال تعاون مثمر لاستغلال الموارد الطبيعة، وتوفير معيشة أفضل لكل فرد من أفراد شعوبنا".

سامح شكري وزير الخارجية اليونان

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