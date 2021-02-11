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توصية أفريقية بعدم التلقيح بأسترازينيكا ضد كورونا في "هذه الدول"

04:33 م الخميس 11 فبراير 2021
توصية أفريقية بعدم التلقيح بأسترازينيكا ضد كورونا في "هذه الدول"

لقاح أسترازينيكا

نيروبي- (د ب أ):

أوصى "المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، الخميس، الدول بعدم استخدام اللقاح الخاص بشركة "أسترازينيكا" إذا كانت السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، هي السائدة هناك.

وقال مدير المركز، جون نكينجاسونج، إنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة في سبع دول أفريقية، ولكنها منتشرة حتى الآن في جنوب أفريقيا فقط.

ومع ذلك، فهناك الكثير من الدول التي لا تعرف أي سلالة من الفيروس هي السائدة حاليا.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن هناك حاجة متزايدة للتحقيق بشأن مدى انتشار السلالة الجديدة، ولاسيما في الدول المجاورة لجنوب إفريقيا.

ومع ذلك، فإن إفريقيا لن تحجم عن استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا"، بحسب ما قاله نكينجاسونج.

وأظهرت دراسة حديثة أن اللقاح، الذي تم إنتاجه بصورة مشتركة بين شركة الأدوية البريطانية-السويدية وجامعة أكسفورد، يوفر حماية أقل ضد السلالات الأضعف من "كوفيد -19"، بعد تسجيل إصابات بسلالة الفيروس التي ظهرت في جنوب أفريقية.

لقاح أسترازينيكا نيروبي لقاح كورونا السلالة الجديدة من كورونا

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