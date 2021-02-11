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وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا

04:14 م الخميس 11 فبراير 2021
وزراء صحة الخليج يبحثون توحيد جهود مواجهة سلالات كورونا

مجلس التعاون الخليجي

الرياض- (د ب أ):

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، اجتماعا استثنائيا طارئا ناقشوا خلاله المستجدات الأخيرة بما يخص السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وقال حساب مجلس الصحة الخليجي عبر تويتر، إن الاجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي، وناقش أحدث الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة للحد من انتشار السلالات المتحورة في مسعى لتوحيد جهود دول المجلس لمجابهة الجائحة.

وعُقد الاجتماع بدعوة من دولة الكويت، وترأسته وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح.

وأشاد الوزراء ، خلال الاجتماع ، بالجهود الصحية والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها من قبل الدول الأعضاء، والجهود المبذولة لتحصين المجتمع والحرص على توفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين.

وقرر الوزراء "تشكيل فريق عمل من المختصين في الفيروسات بالدول الأعضاء للقيام بدراسة التسلسل الجيني لفيروس كوفيد 19 الموجود بدول المجلس.

وأكدوا أهمية تبادل المعلومات ونقل الخبرات والدروس المستفادة، وتعزيز التعاون الصحي الخليجي المشترك، فيما بين دول مجلس التعاون.

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