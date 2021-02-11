قطر تغلق محالًا تجارية خالفت "تدابير كورونا"

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، إغلاق عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الوزارة، في بيان عبر تويتر، إنها أغلقت عددا من المحال التجارية وذلك لمخالفتها تعاميم الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الخميس، تسجيل حالة وفاة و448 إصابة جديدة بكورونا و276 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.