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بالصور- شكري في اجتماع وزاري بأثينا حول شرق المتوسط والشرق الأوسط

02:23 م الخميس 11 فبراير 2021
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القاهرة- أ ش أ:

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الخميس، في اجتماع وزراء كل من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والسعودية والبحرين والامارات بأثينا، بحضور رئيس الوزراء اليوناني، لمناقشة الأوضاع في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

كما عقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع الوزاري بأثينا مباحثات مع نظيريه السعودي والبحريني.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر تويتر.

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