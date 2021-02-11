باكستان: مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار منجم فحم
إسلام آباد- (د ب أ):
أعلنت الشرطة في باكستان أن منجما للفحم في جنوب البلاد انهار اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة عمال على الأقل.
ووقع الحادث في منطقة ثاثا بإقليم السند، حسبما قال قائد الشرطة المحلية ميسري خان خوسو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقال خوسو إن صخرة ثقيلة سقطت على خمسة من عمال المنجم عندما بدأوا العمل في الصباح الباكر.
وأصيب الرجل الخامس بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وقال خوسو إن الشرطة وفرق الإنقاذ انتشلوا جميع الجثث من تحت الأنقاض ولم يُحاصر أحد.
ويُعتقد أن التعدين من أخطر الوظائف في باكستان بسبب تدني معايير السلامة وظروف العمل السيئة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان