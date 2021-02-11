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باكستان: مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار منجم فحم

01:16 م الخميس 11 فبراير 2021
باكستان: مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار منجم فحم

باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت الشرطة في باكستان أن منجما للفحم في جنوب البلاد انهار اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة عمال على الأقل.

ووقع الحادث في منطقة ثاثا بإقليم السند، حسبما قال قائد الشرطة المحلية ميسري خان خوسو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال خوسو إن صخرة ثقيلة سقطت على خمسة من عمال المنجم عندما بدأوا العمل في الصباح الباكر.

وأصيب الرجل الخامس بجروح خطيرة ويتلقى العلاج في المستشفى. وقال خوسو إن الشرطة وفرق الإنقاذ انتشلوا جميع الجثث من تحت الأنقاض ولم يُحاصر أحد.

ويُعتقد أن التعدين من أخطر الوظائف في باكستان بسبب تدني معايير السلامة وظروف العمل السيئة.

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