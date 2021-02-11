أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

وزير الخارجية الجزائري في مالي لإجراء مشاورات مع كبار مسؤوليها

01:16 م الخميس 11 فبراير 2021
وزير الخارجية الجزائري في مالي لإجراء مشاورات مع كبار مسؤوليها

صبري بوقدوم وزير الشئون الخارجية الجزائري

الجزائر- أ ش أ:

أجرى وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، زيارة عمل إلى جمهورية مالي، حيث عقد عدة مشاورات مع نظيره زيني مولاي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير المصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واغي.

وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، الخميس، فإن بوقدوم استقبله أيضًا الرئيس المالي به نداو ونائبه العقيد عاصمي غوتا.

وأضاف البيان أن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وملف السلم والمصالحة الوطنية في مالي، شكلت المحاور الرئيسية للمباحثات التي أجراها بوقدوم في مالي.

وأشار إلى أن بوقدوم حضر خلال هذه الزيارة مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة مع معهد حفظ السلم في مالي.

وهذه الزيارة الثالثة لبوقدوم إلى مالي منذ التغييرات السياسية التي طرأت في مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، في أغسطس الماضي.

هذا المحتوى من

صبري بوقدوم الجزائر مالي

الخبر التالى:

باكستان: مقتل 4 أشخاص على الأقل في انهيار منجم فحم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توقعات صادمة.. الصحة: زيادة عدد إصابات كورونا خلال أبريل ومايو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا