بفيديو عن "لقاح كورونا".. نتنياهو ينضم إلى "تيك توك"

وكالات:

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى تطبيق "تيك توك" الصيني.

وفي فيديو بالعبرية نشره على حسابه الرسمي الموثّق عبر "تويتر"، شارك نتنياهو مع متابعيه حسابه الجديد، وشجعهم فيه على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

עדכון מהטיק טוק שלי: pic.twitter.com/LpRlcVp1ph — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 10, 2021

كان نتنياهو تلقى جرعة من لقاح فايز المُضاد لـ كوفيد 19 في ديسمبر بمستشفى شيبا في تل أبيب. وعُرض التطعيم حينها على الهواء مباشرة على التلفزيون الإسرائيلي.

ونتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه يتلقى علنًا لقاح فايزر- بيونتيك. وتم حقن الجرعة في الذراع اليمنى لرئيس الوزراء نتنياهو.

والشهر الماضي، أعلن القائمون على موقع "فيسبوك" حذف منشور وتجميد لخاصية تبادل الرسائل بصفحة نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الصفحة طلبت من متابعيها ذكر بيانات أصدقائهم وأقاربهم الذين تجاوزا الستين عاما، ولم يحصلوا بعد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصفحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتصل بهم لإقناعهم بالحصول على اللقاح.

وقال مكتب "فيسبوك" في إسرائيل، إن هذا الأمر يُعد مخالفة لسياسة الموقع المتعلقة بخصوصية البيانات الطبية.