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بفيديو عن "لقاح كورونا".. نتنياهو ينضم إلى "تيك توك"

01:13 م الخميس 11 فبراير 2021
بفيديو عن "لقاح كورونا".. نتنياهو ينضم إلى "تيك توك"

بنيامين نتنياهو

وكالات:

انضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى تطبيق "تيك توك" الصيني.

وفي فيديو بالعبرية نشره على حسابه الرسمي الموثّق عبر "تويتر"، شارك نتنياهو مع متابعيه حسابه الجديد، وشجعهم فيه على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كان نتنياهو تلقى جرعة من لقاح فايز المُضاد لـ كوفيد 19 في ديسمبر بمستشفى شيبا في تل أبيب. وعُرض التطعيم حينها على الهواء مباشرة على التلفزيون الإسرائيلي.

ونتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه يتلقى علنًا لقاح فايزر- بيونتيك. وتم حقن الجرعة في الذراع اليمنى لرئيس الوزراء نتنياهو.

والشهر الماضي، أعلن القائمون على موقع "فيسبوك" حذف منشور وتجميد لخاصية تبادل الرسائل بصفحة نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

وكانت الصفحة طلبت من متابعيها ذكر بيانات أصدقائهم وأقاربهم الذين تجاوزا الستين عاما، ولم يحصلوا بعد على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الصفحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتصل بهم لإقناعهم بالحصول على اللقاح.

وقال مكتب "فيسبوك" في إسرائيل، إن هذا الأمر يُعد مخالفة لسياسة الموقع المتعلقة بخصوصية البيانات الطبية.

بنيامين نتنياهو إسرائيل تطبيق تيك توك

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