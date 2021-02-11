وزير قطري: ماضون في دعم الأشقاء بليبيا ونأمل بتشكيل الحكومة بأقرب وقت

وكالات:

أكّد وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مواصلة بلاده دعم الأشقاء بليبيا وتأمل بتشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وشدد عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، الخميس، على أننا "مستمرون بدعم الأشقاء في ليبيا حتى انتهاء الأزمة وإجراء الانتخابات".

وشكر وزير الخارجية القطري تركيا على دعمها المصالحة الخليجية، مشيرا إلى أن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا، بحسب قناة "تي آر تي" التركية.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية القطري أن أنقرة والدوحة تشجعان أمريكا وإيران على حل أزمة الاتفاق النووي.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال المؤتمر الصحافي في الدوحة، إننا نتمنى أن نصل إلى حل سياسي سلمي في سوريا وليبيا، مؤكدا أن أنقرة والدوحة تستطيعان العمل على حل مشاكل المنطقة.

ولفت تشاووش أوغلو إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة، وفق وكالة "الأناضول".

وفي وقت سابق الخميس، التقى أوغلو، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية والتي شملت الكويت وسلطنة عمان.