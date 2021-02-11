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هل هربت زوجة ألكسي نافالني إلى ألمانيا؟

12:57 م الخميس 11 فبراير 2021
هل هربت زوجة ألكسي نافالني إلى ألمانيا؟

زوجة ألكسي نافالني

موسكو- (بي بي سي):

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ومجلة ديرشبيغل الألمانية أن يوليا زوجة أليكسي نافالني قد سافرت إلى ألمانيا.

لكن مجلة ديرشبيغل أزالت هذا الخبر بعد نشره بوقت قصير. فالخبر لم يؤكده محامو الأسرة.

وكان أليكسي نافالني قد تلقى العلاج في ألمانيا الصيف الماضي بعد تسممه في سيبيريا، ووصفت برلين التسمم بأنه غاز أعصاب.

وسجن نافالني لدى عودته إلى روسيا بتهمة انتهاك قرار الإفراج المشروط.

وتلاحق السلطات في روسيا أنصار نافالني، فقد أصدرت أمس مذكرة توقيف بحق حليف رئيسي له، ليونيد فولكوف، بتهمة الضلوع في تنظيم الاحتجاجات. وعممت المذكرة على دول كومنولث الدول المستقلة، لكن مكان فولكوف لايعرف حتى الآن.

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