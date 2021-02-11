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أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

12:05 م الخميس 11 فبراير 2021
أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد

الرياض- أ ش أ:

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الخميس، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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Asha
يوسف بن أحمد العثيمين منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية السعودية الحوثيين

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