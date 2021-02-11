أمين التعاون الإسلامي يستنكر اعتداءات الحوثيين على السعودية

الرياض- أ ش أ:

استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة، إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأكد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، الخميس، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.