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بايدن يبدي قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في أول اتصال مع الرئيس الصيني

06:31 ص الخميس 11 فبراير 2021
بايدن يبدي قلقه بشأن الممارسات الاقتصادية وحقوق الإنسان في أول اتصال مع الرئيس الصيني

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن "الممارسات الاقتصادية القسرية وغير العادلة" للصين وكذلك "انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم شينجيانج.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني شي جينبينج، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء عن البيت الأبيض.

كما أعرب بايدن في الاتصال الذي جرى صباح الخميس بتوقيت بكين، عن مخاوفه بشأن "القيود المتزايدة" التي تفرضها البلاد على الحريات السياسية في هونج كونج و "الإجراءات المشددة المتزايدة في المنطقة، ومن بينها تجاه تايوان".

جو بايدن الممارسات الاقتصادية حقوق الإنسان الصين

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