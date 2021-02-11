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أوكرانيا تعلن رسميًا حظر تسجيل اللقاحات الروسية

01:00 ص الخميس 11 فبراير 2021
أوكرانيا تعلن رسميًا حظر تسجيل اللقاحات الروسية

اللقاح الروسي

أوكرانيا - (أ ش أ)


أعلنت السلطات الأوكرانية رسميًا اليوم الأربعاء، عن حظر تسجيل اللقاحات الروسية المضادة لكورونا وعدم استعمالها في البلاد.
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أن كييف قالت قبل ذلك إنها لن تستخدم اللقاحات الروسية، مثل "سبوتنيك-V"، مضيفة أن أن مرسومًا أوكرانيًا صدر اليوم ليحظر تسجيل اللقاحات الروسية.
ويبلغ عدد مصابي كورونا في أوكرانيا حوالي 1.2 مليون شخص.
يذكر أن علاقات روسيا وأوكرانيا يشوبها التوتر منذ أزمة شبه جزيرة القرم عام 2014.

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