البنتاجون يعلن تشكيل لجنة لتقييم سياسات التعامل مع الصين

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" مساء الأربعاء، عن فرقة العمل التي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكيلها في وقت سابق من اليوم خلال زيارته الأولى الرسمية للبنتاجون، لتقييم السياسات حول الصين وتقديم التوصيات بشأن التعامل معها.

وذكر البنتاجون في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن فرقة العمل تضم ١٥ مسؤولاً مدنيًا وعسكريًا، بقيادة إيلي راتنر، نائب مستشار الأمن القومي السابق لبايدن الذي انضم إلى الوزارة كمساعد خاص لوزير الدفاع أوليد أوستن في الشأن الصيني.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، صرح في مقابلة مع "سي إن إن" هذا الأسبوع إن إدارة ترامب كانت "محقة في اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه الصين"، لكن إدارة بايدن تريد أن تفعل ذلك بشكل مختلف ، بالتنسيق مع الحلفاء.

وخلال الزيارة الأولى لبايدن إلى البنتاجون قال، إنه من الضروري أن نعزز قيادة أمريكا في العالم، مضيفًا أن عليها مواجهة التحديات الخاصة بالتكنولوجيا والهجمات السيبيرانية.

وأكد ‏‎انه لن يتردد أبدا في استخدام القوة للدفاع عن مصالح الشعب الأمريكي عند الضرورة، لكنه قال إن القوة تبقى آخر أداة تستخدمها بلاده تحت إدارته.