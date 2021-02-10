البيت الأبيض: بايدن يخضع لاختبار كورونا كل أسبوعين
الولايات المتحدة - (أ ش أ)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كل أسبوعين كإجراء احترازي، رغم تلقيه جرعته الثانية من لقاح "فايزر" في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن اللقاح يقدم حماية بنسبة 95% من فيروس كورونا، ولكنها ليست حماية بنسبة 100%".
وأضافت أن طبيب الرئيس الأمريكي يعتقد أنه قرار منطقي وحكيم بإجراء اختبارات عشوائية للرئيس كل أسبوعين لمراقبة حالته الصحية، مشيرة إلى أن آخر مرة خضع فيها بايدن لاختبار كورونا كان الخميس الماضي، وأثبت نتيجة سلبية.
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