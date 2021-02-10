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الدفاع الروسية: صد هجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم في سوريا

10:00 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الدفاع الروسية: صد هجوم بالصواريخ على قاعدة حميميم في سوريا

قاعدة حميميم السورية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن قواتها صدت هجوما براجمات صواريخ على قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية في سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا، والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، إنه اليوم في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى.

وأشار سيتنيك إلى أن وسائل المراقبة الموضوعية حددت أن القصف نفذ من داخل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

وشدد على أن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات أو وقوع أضرار مادية، لافتا إلى أن قاعدة حميميم الروسية تعمل بنظام اعتيادي.

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم من منطقة إدلب، والتي نفذت جميعها تقريبًا بواسطة طائرات مسيرة.

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قاعدة حميميم هجوم صاروخي سوريا

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