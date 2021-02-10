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الخارجية الأمريكية: ‏ندين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

09:44 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الخارجية الأمريكية: ‏ندين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي

مطار أبها السعودي

وكالات
‏أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء الأربعاء، هجوم الحوثيين الذي استهدف مطار أبها السعودي، وتزامن مع أول زيارة للمبعوث الأمريكي للمنطقة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وجدد برايس، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، التزام بلاده بأمن السعودية، مع مواصلة العمل على حل الأزمة اليمنية.
وأكد متحدث الخارجية الأمريكية، على استمرار تصنيف قادة بجماعة الحوثي على قوائم الإرهاب، مشيرًا إلى أن بلاده لا تعتزم تخفيف الضغط على من يتحملون مسؤولية الهجمات على شركائها السعوديين.

الخارجية الأمريكية مطار أبها الحوثيون السعودية

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