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روسيا تشدد العقوبات بعد احتجاجات لأنصار نافالني

08:18 م الأربعاء 10 فبراير 2021
روسيا تشدد العقوبات بعد احتجاجات لأنصار نافالني

احتجاجات لأنصار نافالني

موسكو - (د ب أ)

في أعقاب الاعتقالات الجماعية الأخيرة خلال الاحتجاجات غير المصرح بها لدعم المعارض الروسي أليكسي نافالني، قرر البرلمان الروسي اليوم الأربعاء، زيادة كبيرة في العقوبات المفروضة على المشاركة في مثل هذه المظاهرات وعلى تمويلها.

وينص القانون الجديد على تغريم كل من لا يلتزم بتعليمات قوات الأمن الروسية مستقبلا غرامات تتراوح بين 10 آلاف و200 ألف روبل (135 و2700 دولار).

وبالإضافة إلى الاحتجاز، يمكن فرض عقوبة تتراوح بين 40 و120 ساعة من العمل الإجباري في المستقبل.

وتهدف العقوبات إلى منع الناس من المشاركة في المظاهرات في المقام الأول.

وشدد القانون بشكل كبير العقوبات المفروضة على عدم الامتثال المتكرر لتعليمات سلطات الدولة.

وأقر البرلمان الروسي عددًا من القوانين التي تنتقدها منظمات حقوق الإنسان باعتبار أنها تشكل قمعًا متزايدًا للمجتمع المدني الروسي.

احتجاجات لأنصار نافالني الاعتقالات الجماعية روسيا أليكسي نافالني البرلمان الروسي

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