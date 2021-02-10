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المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى تهنئ موسي فقيه بإعادة انتخابه رئيسًا للمفوضية

07:15 م الأربعاء 10 فبراير 2021
المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى تهنئ موسي فقيه بإعادة انتخابه رئيسًا للمفوضية

نميرة نجم

مصر - (أ ش أ)

هنأت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي والمشرف العام علي انتخابات منظمة الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، موسي فقيه محمد بإعادة انتخابه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية وبأغلبية غير مسبوقة، مما يؤكد ثقة رؤساء الدول الأفريقية لقيادته للمنظمة لفترة جديدة.

وأعربت نجم - خلال اتصال هاتفي أجرته لتهنئة فقيه اليوم - عن أملها في استكمال رئيس المفوضية لمسيرة العمل والإصلاح المؤسسي المالي والإدراي لتنفيذ أجندة خارطة الطريق لأفريقيا 63، وإنهاء وتهدئة والسيطرة علي الصراعات في القارة والتصدي للإرهاب، فضلا عن تنفيذ إتفاقية منطقة التجارة الأفريقية الحرة، والدفع بجهود للتنمية الشاملة في أفريقيا.

وكانت السفيرة نميرة نجم قد أعلنت فوز موسي فقيه بمنصب رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في ولاية ثانية لمدة أربع سنوات، وذلك خلال الجولة الأولي لاقتراع رؤساء الدول أثناء القمة الأفريقية الـ34 لانتخاب رئيس المفوصية افتراضيا عن بعد أونلاين لأول مرة في تاريخ المنطمة.

وأشارت إلي حصول فقيه على تصويت 51 دولة من أصل 55 دولة.

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نميرة نجم الاتحاد الأفريقى انتخابات منظمة الاتحاد الأفريقي الإرهاب موسي فقيه

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