البحرين والمجلس الأوروبي يبحثان القضايا الإقليمية والتعاون المشترك

البحرين - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن اللقاء بين الزياني ورئيس المجلس الأوروبي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير خارجية البحرين إلى بلجيكا، وأن الطرفين تبادلا وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.

وأكد وزير الخارجية البحريني تقدير عاهل البحرين لعلاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي وما تشهده من تقدم مستمر، واهتمام مملكة البحرين بتعزيز مختلف أوجه التعاون واستمرار التواصل مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، ورغبتها في استثمار الفرص المتاحة من أجل تحقيق مزيد من النمو والتطور للمصالح المشتركة.

وأثني الزياني على الجهود المتميزة التي يقوم بها المجلس الأوروبي في مواجهة مختلف التحديات والأزمات الإقليمية والدولية وإسهاماته في تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتقديمدعم والعون للدول المحتاجة.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأوروبي أهمية تطوير آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات خدمة لمصالحهما المشتركة، وضرورة الاستمرار في التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتدارس فرص تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به الى آفاق أرحب.