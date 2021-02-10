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الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

07:04 م الأربعاء 10 فبراير 2021
الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي

هجمات الحوثيين على مطار أبها في السعودية

الإمارات - (أ ش أ)

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.

واعتبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن استهداف المطار يعد تصعيدًا خطيرًا وعملاً جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة هذا الهجوم دليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

هذا المحتوى من

مطار أبها السعودي الإمارات ميليشيات الحوثي الإرهابية إيران

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