زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية

واشنطن - أ ش أ

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ضرب قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيانات التي وردت على الموقع الإلكتروني للهيئة، سُجلت الهزة ظهر اليوم في الساعة 12:52 بتوقيت جرينتش، ووقع مركزها على بعد 217 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنجكولو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.