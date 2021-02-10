مفوضية اللاجئين بتونس تدعو وزارة الصحة لتمكين 700 لاجئ من التلقيح ضد كورونا

تونس - أ ش أ

أفاد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة جرجيس التونسية، نوفل تونسي، اليوم الأربعاء، أن مكتب المفوضية بتونس قام بمراسلة وزارة الصحة من أجل تمكين 700 لاجئ وطالب لجوء من التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح تونسي - في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء - أن الأشخاص المعنيين بالتلقيح تتوفر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة الصحة التونسية من أجل الاستفادة بعملية التطعيم ، وهم ينقسمون إلى 100 لاجئ وطالب لجوء فوق 60 سنة، و600 شخص يعانون من أمراض مزمنة.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، كان قد أعلن سابقا أن الفئة المعنية بالأولوية في التلقيح هم كبار السن (أكثر من 60 سنة) كذلك أطقم الصحة والعاملين في المصالح الأساسية إضافة إلى الأشخاص الأقل من 60 سنة ممّن يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض القلب والقصور الكلوي.

وأوضح تونسي، أن المذكرة الرسمية التي قامت المفوضية بإرسالها إلى وزارة الصحة كانت عبر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مضيفا أن مكتب المفوضية في انتظار رد وزارة الصحة.

وبخصوص الإصابات بالفيروس، أشار إلى أن المفوضية سجلت 6 حالات إيجابية خلال شهري يناير وفبراير 2021، في صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء البالغ عددهم 6700، وحالتي وفاة للاجئين اثنين أحدهما من الكوت ديفوار والآخر يحمل الجنسية الإيريترية كانا مصابان بأمراض أخرى.

وتعمل المفوضية - حسب مدير مكتبها بالجنوب - على توفير المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير مورد رزق وفرص عمل وإيواء ومساعدات لتغطية الحاجيات الأساسية والرعاية الصحية، وذلك بالتنسيق مع الشريكين التونسيين للمفوضية وهما المجلس التونسي للاجئين والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي للاجئين.