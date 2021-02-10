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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثيين للسعودية

02:37 م الأربعاء 10 فبراير 2021
"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثيين للسعودية

الحوثيين

الرياض - أ ش أ

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية الأعيان المدنية في السعودية بطائرتين دون طيار "مفخختين"، تمكنت قوات تحالف العربي من اعتراضهما وتدميرهما.

وجدّد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء - إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مؤكدًا وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

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الحوثيين السعودية منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين

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