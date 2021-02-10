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تعديل وزاري في الخارجية الإماراتية.. وقرقاش يغادر منصبه

01:09 م الأربعاء 10 فبراير 2021
تعديل وزاري في الخارجية الإماراتية.. وقرقاش يغادر منصبه

أرشيفية

أبوظبي - (د ب أ):
أعلن محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء إجراء تعديل وزاري في الخارجية الإماراتية، غادر بموجبه وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش منصبه.
وكتب بن راشد على حسابه بموقع تويتر :"أجرينا تعديلا وزاريا مصغرا في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي)، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة ... ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".
وأضاف أن رئيس الدولة منح وسام الاتحاد "لقرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية"، مضيفا: "سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة وسيظل الوطن مقدراً جهوده".
كما تم أيضا تكريم نسيبة بوسام الاتحاد "لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات".

الإمارات أبوظبي محمد بن راشد أنور قرقاش

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