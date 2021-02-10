الصحة العالمية: رصد سلالة كورونا البريطانية في 86 دولة
نيويورك - أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم رصد السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجدة في 86 دولة حتى الآن.
وأوضحت المنظمة - في نشرتها الأسبوعية حول وضع الوباء، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن السلالة البريطانية اظهرت قدرة أكبر على الانتشار، وبعض الأدلة على زيادة شدة المرض بناء على النتائج الأولية.
وأشارت إلى أنه تم رصد النسخة المتحورة التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا في 44 دولة، بينما تم رصد النسخة البرازيلية في 15 دولة حتى الآن.
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