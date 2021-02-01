أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

سفارة مصر بواشنطن تعقد جلسة افتراضية مع مساعدي الكونجرس حول سد النهضة

11:31 م الإثنين 01 فبراير 2021
سفارة مصر بواشنطن تعقد جلسة افتراضية مع مساعدي الكونجرس حول سد النهضة

سد النهضة

واشنطن - (أ.ش.أ):
عقدت السفارة المصرية فى واشنطن اليوم الاثنين جلسة افتراضية موسعة لمساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي النواب والشيوخ حول سد النهضة.
واستعرض السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن خلال افتتاحه للجلسة الموقف المصرى من مفاوضات سد النهضة والتأثير السلبي له على الأمن المائى لكل من مصر والسودان.
وأوضح السفير جهود مصر الحثيثة للتوصل لاتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد، منبها إلى التداعيات السلبية للسد على مصر فى ظل افتقاد الجانب الإثيوبي للرغبة السياسية.
وأكد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بين الأطراف المعنية وعدم اتخاذ أي طرف إجراءات أحادية.
وشدد السفير زهران على أن مصر ليست ضد حق إثيوبيا في التنمية شريطة الا تؤثر تطلعاتها التنموية على المصالح المصرية وأمنها المائي، مشيرا إلى أن الجلسة تهدف إلى تقديم شرح دقيق لأعضاء الكونجرس لموقف مصر من المفاوضات وتطوراتها.
وقدم أعضاء الفريق التفاوضي المصري خلال مداخلاتهم من القاهرة عرضاً متكاملاً عن سير المفاوضات والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لاتفاق، وتناولوا بشكل تفصيلي على المستوى الفني التداعيات الوخيمة للسد على الأمن المائي وتغير المناخ والأوضاع البيئية.
شارك فى الجلسة عدد كبير من مساعدي أعضاء الكونجرس بلجان الشئون الخارجية والخدمات العسكرية والاعتمادات من مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن عدد من المتخصصين فى الشئون الأفريقية باللجنة الفرعية لأفريقيا.
تجدر الاشارة إلى أن هذه الجلسة تأتى فى إطار سلسلة من الجلسات الافتراضية التي تنظمها السفارة لمساعدي أعضاء الكونجرس ، مع بدء دورته ال 117، حول القضايا الاقليمية ذات الأولوية بالنسبة للأمن القومى المصري، فضلاً عن استعراض التطورات المشجعة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر.

هذا المحتوى من

سد النهضة واشنطن الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

النواب الليبي ينفي استقالة عقيلة صالح ويشيد بدور مصر في لم شمل الليبيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165951

    عدد المصابين

  • 129636

    عدد المتعافين

  • 9316

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا