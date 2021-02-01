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زلزال ثالث بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية

11:28 م الإثنين 01 فبراير 2021
زلزال ثالث بقوة 4.7 درجة يضرب إزمير التركية

نتيجة زلزال - ارشيفية

أنقرة - (د ب أ)

ضرب زلزال ثالث بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، قبالة سواحل منطقة قره بورون التابعة لولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" التركية، في بيان، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (13:10 بتوقيت جرينتش) بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 6.9 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق، تعرضت المنطقة ذاتها لزلزالين بقوة 5.1 درجات، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصًا، وإصابة 1034 آخرين.

زلزال تركيا ولاية إزمير اسطنبول

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