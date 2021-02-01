روسيا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا حتى منتصف فبراير
موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن الحكومة مددت الحظر المفروض على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى الـ16 من فبراير الجاري.
وأشار المركز في بيان مقتضب أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين إلى أن "ذلك لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين".
وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.
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