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روسيا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا حتى منتصف فبراير

10:59 م الإثنين 01 فبراير 2021
روسيا تمدد حظر الطيران مع بريطانيا حتى منتصف فبراير

الطيران الروسي

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا، أن الحكومة مددت الحظر المفروض على الحركة الجوية مع بريطانيا حتى الـ16 من فبراير الجاري.

وأشار المركز في بيان مقتضب أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين إلى أن "ذلك لضمان حماية الصحة العامة للمواطنين".

وعلقت موسكو الرحلات الجوية مع لندن في ديسمبر الماضي، عقب اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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